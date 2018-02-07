سبارتاك موسكو يهزم سبارتا استعدادا لمواجهة بيلباو

تغلب فريق سبارتاك موسكو على سبارتا التشيكي (2-1)، اليوم الأربعاء، في ختام معسكره التدريبي في إسبانيا، استعدادا لمواجهة أتلتيك بيلباو، وذلك ضمن الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي.

وأحرز ثنائية الفريق الروسي كل من، الهولندي كوينسي بروميس، والباراغوياني لورينزو ميلغاريخو، في الدقيقتين (14 و78) على الترتيب. بينما سجل المدافع التشيكي ميخال كادليتس هدف فريقه الوحيد، في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

ويستضيف فريق سبارتاك موسكو ضيفه أتلتيك بيلباو، يوم الخميس 15 فبراير/شباط، في ذهاب الدور ثمن النهائي ليوروبا ليغ، ومن ثم ستقام مباراة الإياب في إسبانيا، بعد أسبوع من ذلك.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي