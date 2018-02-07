لافروف: الغرب لم يقدم أي حقائق تؤكد تعاطي الرياضيين الروس للمنشطات

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن الغرب لم يقدم أية حقائق ودلائل تؤكد تعاطي الرياضيين الروس المنشطات.

وقال لافروف خلال فعاليات دورة رفع الكفاءة للمشاركين في المنافسة لعموم روسيا تحت عنوان "زعماء روسيا": "هم يقولون لنا الآن بأسلوب قاطع ودون تقديم أية وقائع وحقائق، أنه صحيح أن محكمة التحكيم الرياضي في لوزان برأت جميع الرياضيين من قائمة 32 شخصا بالإضافة إلى المدربين، ولكن ليس من الضروري أن نسترشد بهذا القرار بسبب أن اللجنة الأولمبية الدولية ما زالت غير واثقة من عدم تعاطي الرياضيين المنشطات. يعني مشاعر الشك والاشتباه هي ملكة الدلائل. ونحن من جانبنا نحاول أن نجعل علاقتنا بزملائنا الغربيين أكثر ودية".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، رفضها دعوة 15 روسيا، ممن برأتهم محكمة التحكيم الدولية، إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، المقرر انطلاقها يوم الجمعة القادم، في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وقضت محكمة التحكيم الرياضية، في 1 فبراير/شباط الجاري، ببراءة 28 رياضيا روسيا، بمن فيهم الـ 15، من تهم المنشطات، وألغت قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتجريدهم من ميدالياتهم خلال أولمبياد 2014 التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية، وحرمانهم من المشاركة في الأولمبياد مدى الحياة.

بيد أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ اعتبر القرار مفاجئا ومخيبا للآمال، وطالب بإجراء إصلاحات في المحكمة التحكيم الرياضي.

المصدر: "سبوتنيك"

نايف الكوردي