بعد جورج وياه.. لاعب افريقي آخر يريد أن يصبح رئيسا
Reuters
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أبدى نجم ليفربول السابق السنغالي الحاج ديوف رغبته في تبوأ منصب رئاسة بلاده في حديث نقلته "الميرور" البريطانية أعلن فيه دخول غمار السياسة.
ديوف يمشي على خطى نجم الروسونيري ميلان جورج وياه الرئيس الحالي لليبيريا.
ولعب ديوف لساندرلاند، بلاكبيرن، بولتون وليدز ويبلغ الآن من العمر 36 عاما.
وقال ديوف في المقابلة:"أنا مهتم لمستقبلي ولعائلتي"، الكثير في بلدي يؤمنون أنني قادر على تغيير الأشياء والآن لدي مهنة جديدة، وهي السياسة."
المصدر: ميرور
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