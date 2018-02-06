بالفيديو.. بايرن ميونيخ يمطر شباك بادربورن بنصف دزينة!

دك فريق بايرن ميونيخ شباك مضيفه بادربورن، فريق الدرجة الثالثة الألماني، بسداسية، في لقاء جمعهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس المحلية لكرة القدم.

وافتتح الفرنسي كينغسيلي كومان مهرجان الأهداف في الدقيقة 19، وضاعف زميله المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة بعد ست دقائق، وعزز المدافع جوشوا كيميخ تقدم العملاق البافاري قبل أربع دقائق من زمن الشوط الأول. وأضاق كورينتين توليسو الهدف الرابع بحلول الدقيقة 55، ومن ثم اختتم الجناح الهولندي الطائر آريين روبن مهرجان الأهداف بتسجيله ثنائية في الدقيقتين (86، 88)، من عمر المباراة.

وحجز فريق بايرن ميونيخ، حامل الرقم القياسي في المسابقة برصيد 18 لقبا، بذلك مقعدا له في الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا.

المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي