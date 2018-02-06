صاروخ برشلونة يتولى قيادة "الطواحين الهولندية" (فيديو)

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين المدافع الدولي السابق رونالد كومان، أحد نجوم برشلونة، مدربا لمنتخب "الطواحين الهولندية"، حتى مونديال قطر 2022.

وجاء تعيين رونالد كومان خلفا لسلفه ديك أدفوكات، الذي استقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقب فشله في قيادة البرتقالي إلى بلوغ نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا.

وسيركز المدافع الدولي الهولندي السابق في مهمته الجديدة على إعادة منتخب بلاده إلى المسار الصحيح، من خلال التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، والتي ستقام في 12 مدينة أوروبية مختلفة، من ضمنها العاصمة الهولندية أمستردام، وذلك بعد غيابه عن العرسين الكرويين، "يورو 2016" في فرنسا، ومونديال 2018.

وتولى رونالد كومان مهمة تدريب عدة أندية، وهي فيتيس أرنهيم، أياكس أمستردام، بنفيكا، أيندهوفن، فالنسيا، ألكمار، فينوورد، ساوثامبتون، وأخيرا فريق إيفرتون الذي أعفي من مهمة تدريبه، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب مسيرة سيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيخوض المدرب الهولندي أول اختبار له مع منتخب بلاده في مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب إنجلترا، يوم في 23 مارس/آذار، على ملعب أمستردام أرينا"، والثانية أمام البرتغال، بعد ثلاثة أيام من ذلك، في جنيف.

وأصبح رونالد كومان (54 عاما) سابع مدرب يتولى مسؤولية المنتخب الوطني في ثماني سنوات.

ودافع رونالد كومان عن ألوان منتخب "الطواحين الهولندية"، خلال الفترة ما بين عامي (1982 و1994)، في 78 مباراة دولية كلاعب، وسجل 14 هدفا، وتوج معه بلقب بطل كأس الأمم الأوروبية 1988.

وبرز رونالد كومان في صفوف برشلونة في الفترة (1989-1995)، كمدافع صلب ولاعب مسجل للأهداف واشتهر بتسديداته القوية، وخاصة من الكرات الثابتة، إذ شارك في 191 مباراة، وأحرز خلال 67 هدفا.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي