أبوتريكة يهاجم مدرب ليفربول: "يربى قطة ويريدها أسدا"

شن محمد أبوتريكة نجم الأهلي المصري ومنتخب مصر السابق هجوما عنيفا على الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزى

جاء ذلك عقب تعادل فريقه أمام توتنهام هوتسبير أمس، وقال أبوتريكة ساخرا من كلوب: يربى قطة ويريد منها أن تكون أسدا يلتهم المنافسين.

وأضاف اللاعب المصري السابق أن كلوب يتحمل مسئولية تعادل الفريق أمام توتنهام هوتسبير بتغييراته غير المبررة لأنه لعب من أجل الخسارة وليس الفوز.

وامتدح أبوتريكة زميله السابق فى منتخب الفراعنة محمد صلاح مؤكدا أنه لاعب فذ وسجل هدفين رائعين ولولاه لخسر ليفربول اللقاء مؤكدا ان الهدف الثانى أثبت أنه يمتلك كل مقومات اللاعب الفذ.

المصدر: مواقع مصرية