وزير الرياضة الروسي: اللجنة الأولمبية تنتهك ميثاقها

أعلن وزير الرياضة الروسي، بافل كولوبكوف، أن اللجنة الأولمبية الدولية تنتهك ميثاقها بعدم دعوة 15روسيا ممن برأتهم محكمة التحكيم الدولية من قصية المنشطات للمشاركة في أولمبياد 2018.

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وأكد بافل كولوبكوف، وزير الرياضة الروسي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أن الرياضيين مع محاميهم سيواصلون الدفاع عن حقوقهم في المحاكم.

وأعرب بافل كولوبكوف عن أمله في الحوار مع اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في المستقبل.

وأشار وزير الرياضة الروسي إلى أنه لدى روسيا منتخب قادر على المنافسة، يمثله وجوه شابة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، المقرر انطلاقها يوم الجمعة القادم، في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، وستعتمد روسيا على هؤلاء في المستقبل القريب.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، رفضها دعوة 15 روسيا، برأتهم محكمة التحكيم الدولية، من التورط في قصية المنشطات، إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018.

المصدر: RT

نايف الكوردي