أتلتيكو مدريد يتخطى عقبة فالنسيا في الدوري الإسباني

فاز أتلتيكو مدريد بصعوبة على ضيفه فالنسيا 1-0، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز الثمين للاعبه الأرجنتيني أنخل كوريا الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في (د.59).

وبهذه النتيجة، أصبح الفارق بين برشلونة وأتلتيكو مدريد (الثاني) 9 نقاط، ( 49 نقطة) في المقابل تجمد رصيد فالنسيا عند 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط أمام ريال مدريد الرابع.

المصدر: وكالات

فادي سيمير