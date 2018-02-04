الدوري الإيطالي.. نابولي يحافظ على الصدارة

حافظ نابولي على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه بينيفينتو 2-0، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من "الكالتشيو".

افتتح البلجيكي دريس مرتنز التسجيل لنابولي في (د. 20)، رافعا رصيده إلى 14 هدفا في المركز الرابع على لائحة الهدافين، وأضاف قائد الفريق وهدافه التاريخي الدولي السلوفاكي ماريك هامسيك الهدف الثاني في (د.47).

وأبقى الفريق الجنوبي على فارق النقطة مع يوفنتوس حامل اللقب وملاحقه على صدارة الترتيب، وذلك بعد فوز السيدة العجوز بسباعية نظيفة على ساسوولو.

وأصبح رصيد نابولي 60 نقطة، فيما تجمد رصيد بينيفينتو عند 7 نقاط في قاع الترتيب.





المصدر: وكالات

فادي سيمير