لأول مرة في تاريخه.. المغرب يحرز لقب بطولة أفريقيا للاعبين المحليين

توج منتخب المغرب بالنسخة الـ5 لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على نظيره النيجيري 4-0، اليوم الأحد، في المباراة النهائية التي أقيمت في الدار البيضاء.

وسجل أهداف "أسود الأطلس" كل من زكرياء حذراف في (د.45 و64) ووليد الكرتي في (د.61) وأيوب الكعبي في (د.74).



واضطر المنتخب النيجيري لإكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ (د.48) بعد طرد الحكم للمهاجم بيتر إينيجي موزيس لتلقيه الإنذار الثاني.

المصدر: وكالات

فادي سيمير