الدوري الألماني.. هامبورغ يواصل نزيف النقاط وأوغسبورغ يقسو على فرانكفورت

واصل هامبورغ نزيف النقاط في الدوري الألماني لكرة القدم، بعد تعادله 1-1 أمام هانوفر،اليوم الأحد ، في الجولة الـ21 من المسابقة.

تقدم هانوفر بهدف حمل توقيع إيفر فوسيوم في (د.37)، قبل أن يتعادل فيليب كوستيتش لهامبورغ في (د.86).

واضطر هامبورغ للعب بعشرة لاعبين في اللحظات الأخيرة، عقب طرد لاعبه اليوناني كورياكوس بابادوبولوس في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لحصوله على إنذارين.

وظل هامبورغ في المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 17 نقطة، في حين ارتفع رصيد هانوفر إلى 28 نقطة في المركز العاشر.





وفي مباراة أخرى لعبت في نفس اليوم، فاز أوغسبورغ على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 3-0.

أحرز ثلاثية الفائز كل من كوو جا تشيول في (د.19)، وميكائيل غريغوريتش في (د.76)، وماركو ريختر في (د.89).

ويأتي هذا الانتصار عقب مباراتين، لم يعرف فيهما أوغسبورغ طعم الفوز، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة، في المركز السابع، في المقابل، تجمد رصيد آينتراخت عند 33 نقطة، في المركز السادس.

المصدر: وكالات

فادي سيمير