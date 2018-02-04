بالفيديو.. صلاح يحرز هدفا عالميا ويحطم رقما قياسيا جديدا مع ليفربول

سجل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هدفا عالميا في شباك توتنهام، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتمكن الفرعون صلاح من تخطي دفاع توتنهام على طريقة الكبار، ليسدد من مسافة قريبة في الزاوية الضيقة، محرزا هدفا رائعا، وسط فرحة مجنونة من قبل مشجعي "الريدز".

وبات صلاح وصيف هدافي "البريميرليغ" أسرع لاعب يصل مع ليفربول إلى 20 هدفا، متخطيا العديد من الأساطير وأبرزهم مايكل أوين وروبي فاولر والإسباني توريس.

المصدر: RT

فادي سيمير