كريستال بالاس يتعادل أمام نيوكاسل في "البريميرليغ"

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة كريستال بالاس أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

تقدم الضيوف عبر لاعب الوسط السنغالي-الفرنسي محمد ديامي في (د.22)، ثم أدرك أصحاب الأرض التعادل في الشوط الثاني بتوقيع الصربي لوكا ميليفوجيفيتش في (د.55 من ركلة الجزاء).

وأصبح رصيد كريستال بالاس 27 نقطة في المركز الرابع عشر، ونيوكاسل 25 نقطة في المركز السادس عشر.

A point apiece after a dominant second half from the home side…#CRYNEWpic.twitter.com/XABtuuQJXf — Premier League (@premierleague) February 4, 2018

المصدر: وكالات

فادي سيمير