 
مباشر

كريستال بالاس يتعادل أمام نيوكاسل في "البريميرليغ"

الرياضة

كريستال بالاس يتعادل أمام نيوكاسل في
twitter@CPFC
كريستال بالاس يتعادل أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jtuk

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة كريستال بالاس أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

تقدم الضيوف عبر لاعب الوسط السنغالي-الفرنسي محمد ديامي في (د.22)، ثم أدرك أصحاب الأرض التعادل في الشوط الثاني بتوقيع الصربي لوكا ميليفوجيفيتش في (د.55 من ركلة الجزاء).

وأصبح رصيد كريستال بالاس 27 نقطة في المركز الرابع عشر، ونيوكاسل 25 نقطة في المركز السادس عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة