توتنهام يفرض التعادل على ليفربول في مباراة مثيرة
AFP
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سجل توتنهام هدفا في الوقت القاتل منحه التعادل مع مضيفه ليفربول 2-2، اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
أحرز الفرعون المصري محمد صلاح ثنائية "الريدز" في (د.3 و90+1)، في المقابل سجل للضيوف فكتور وانياما في (د.80) وهاري كين في (د.90+4 من ركلة جزاء ) معوضا إخفاقه في ركلة الجزاء التي ضيعها في (د.87).
وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة، فأصبح رصيد ليفربول 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة أمام حامل اللقب تشيلسي الذي يلعب مع واتفورد، غدا الاثنين، أما توتنهام فبقي في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.
المصدر: RT
فادي سيمير
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