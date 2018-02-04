انسحاب عراقي من بطولة غرب آسيا بعد نقلها من بغداد إلى عمان

أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، الأحد، الانسحاب من بطولة غرب آسيا للأندية المقررة في مارس/آذار المقبل، على خلفية قرار الاتحاد الإقليمي نقلها من بغداد إلى الأردن بسبب مخاوف أمنية.

وكان يتوقع أن تكون البطولة المقررة بين 12 مارس/آذار و16 منه، أول حدث كبير في كرة السلة تستضيفه بغداد منذ ثمانينات القرن الماضي. إلا أن اتحاد غرب آسيا أعلن في رسالة إلى الاتحادات المعنية مؤرخة بالأول من فبراير/شباط، نقلها إلى عمان بسبب مخاوف على سلامة اللاعبين.

وردا على هذا الإجراء، أكد اتحاد كرة السلة العراقي في بيان اليوم أنه "يشجب قرار اتحاد غرب آسيا الأخير بخصوص نقل البطولة، وقرر عدم المشاركة فيها في حال إصرار اتحاد غرب آسيا على نقلها إلى عمان".

وشدد الاتحاد على أنه "لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الغبن والإساءة إليه"، لاسيما بعدما بذل جهودا "كبيرة واستثنائية منذ أن تقرر إقامة البطولة في العراق فقام بتجهيز وتأهيل قاعة الشعب على أفضل ما يكون من أجل الاستضافة، وتم تبديل الأرضية بأخرى خشبية جديدة بحسب المواصفات الدولية فضلا عن اكتمال نصب الإنارة، والقاعات الخاصة (...) بالفرق".

وكان من المقرر أن يمثل العراق في البطولة، نادي النفط حامل لقب الدوري المحلي. ويحمل الرياضي اللبناني لقب بطولة أندية غرب آسيا الموسم الماضي، وكان من المقرر أن يشارك في بطولة هذه السنة، إضافة إلى الفريقين المذكورين، بتروشيمي الإيراني والوحدة السوري وسرية رام الله الفلسطيني.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير