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عينات مشوبة بالمنشطات في قاعدة بيانات سرية

الرياضة

عينات مشوبة بالمنشطات في قاعدة بيانات سرية
Reuters Valentin Flauraud
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عثر صحفيون من قناة ARD الألمانية وصحيفة "The Sunday Times" البريطانية على مئات العينات لمنشطات غير طبيعية في قاعدة بيانات سرية.

ويقول الصحفيون إنهم حصلوا على إذن بدخول قاعدة البيانات السرية لعينات فحوصات المنشطات المأخوذة من الرياضيين في الألعاب الشتوية.

ويؤكد هؤلاء أنهم وجدوا في القاعدة حوالي 10 آلاف فحص دم مشبوه، من أكثر من ألفي رياضي، ما يدل على أن مئات المتزلجين تجنبوا الإيقاف وعدم الأهلية رغم عيناتهم الإيجابية.

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وأضاف الصحفيون أن ثلث العينات المشبوهة تعود لرياضيين تقلدوا ميداليات في الدورات الأولمبية وبطولات العام منذ عام 2001.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية الدولية قد قضت في 1 فبراير/شباط الجاري، ببراءة 28 رياضيا روسيا من تهم المنشطات، وألغت قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتجريدهم من ميدالياتهم خلال أولمبياد 2014 التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية، وحرمانهم من المشاركة في الأولمبياد مدى الحياة.

كما قضت المحكمة بتخفيف عقوبة 11 رياضيا روسيا آخرين من الإيقاف مدى الحياة إلى حرمانهم من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في كوريا الجنوبية فقط، بينما ستتخذ في وقت لاحق قراراتها بشأن ثلاث رياضيات أخريات (أولغا زايتسوفا وأولغا فيلوخينا ويانا رومانوفا).

المصدر: لينتا رو

أليكسي اسبر

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