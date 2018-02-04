روما يعود لسكة الانتصارات عبر هيلاس فيرونا في "الكالتشيو"

فاز روما على مضيفه هيلاس فيرونا 1-0، اليوم الأحد، في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليعود بذلك لتذوق طعم الانتصارات للمرة الأولى عقب 6 جولات من الهزائم والتعادلات.

ويدين روما بالفضل في هذا الفوز للاعبه التركي جنكيز أوندير الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأولى من المباراة .

وتمكن روما من الحفاظ على نظافة شباكه حتى نهاية اللقاء على الرغم من تعرض لاعبه لورينزو بيليجريني للطرد في بداية الشوط الثاني في (د.51).

وبهذا الفوز، رفع روما رصيده لـ44 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد هيلاس فيرونا عند 16 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير.

المصدر: وكالات

فادي سيمير