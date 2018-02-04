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ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني يقيل مدربه

الرياضة

ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني يقيل مدربه
Reuters Albert Gea
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أعلن نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني اليوم الأحد، إقالة مدربه كريستوبال بارالو، الذي تولى تدريب الفريق أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب إقالة سلفه بيبي ميل.

وأوضح النادي في بيان نشره على صفحته في الإنترنت: "مجلس إدارة نادي ديبورتيفو لاكورونيا قرر إيقاف كريستوبال بارالو عن ممارسة مهامه كمدرب للفريق الأول".

وفي الوقت ذاته وجه النادي الشكر لبارالو على جهوده وتفانيه في العمل الذي قدمه خلال فترة توليه منصب المدير الفني للفريق.

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وتأتي إقالة بارالو عقب هزيمة الفريق القاسية بخماسية نظيفة أمام ريال سوسيداد أول أمس الجمعة، ضمن الجولة الـ22 من الليغا، وبات لاكورونيا يحتل المركز الـ18 (الثالث من القاع) ما يجعله في مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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