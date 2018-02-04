بالفيديو.. مدافع يسجل في مرماه بقذيفة صاروخية في الزواية 90

سجل ياسر عبد الله الجنيبي مدافع الظفرة الإماراتي هدفا عالميا، ولكن بمرمى فريقه خلال مباراته أمام المضيف الجزيرة، وذلك ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإماراتي لكرة القدم، أمس السبت.

وفي الدقيقة 73 من عمر المباراة عند محاولة عادل مبخوت مهاجم فريق الجزيرة السيطرة على كرة بعيدة مرسلة إليه على حدود منطقة الجزاء، حاول ياسر العبد الله مدافع الظفرة تشتيت الكرة من أمامه، ولكنه شتتها بالخطأ قوية في الزاوية 90 بمرمى فريقه.

وانتهى اللقاء بفوز الجزيرة على ضيفه الظفرة بنتيجة (3-1)، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الظفرة عند 9 نقاط في المركز الـ12 والأخير على جدول ترتيب الدوري الإماراتي الممتاز لكرة القدم.

بثلاثية في مرمى فارس الغربية.. الجزيرة ينهي سلسلة نتائجه السلبية

شاهد أهداف المباراة #الجزيرة_الظفرةpic.twitter.com/E8udjihNkM — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 3, 2018

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المصدر: Eurosport.ru

أليكسي اسبر