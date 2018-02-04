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روسيا تتوّج بذهبية بطولة العالم لهوكي الكرة

الرياضة

روسيا تتوّج بذهبية بطولة العالم لهوكي الكرة
Sputnik Игорь Онучин
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توّج المنتخب الروسي بالميدالية الذهبية لبطولة العالم لهوكي الكرة بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره السويدي 5-4 اليوم الأحد في البطولة التي استضافتها مدينة خاباروفسك الروسية.

ويدين المنتخب الروسي بهذا الفوز للاعبه ألماز ميركازوف الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، كان أهمها الهدف الخامس والحاسم لروسيا عند الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وبهذا التتويج جردت روسيا المنتخب السويدي من لقبه الذي حققه العام الماضي على حساب روسيا نفسها في المباراة النهائية.

وهذا هو اللقب الـ11 لروسيا في هذا النوع من الرياضة والـ24 مع الألقاب التي حققها الاتحاد السوفييتي، فيما يتوقف رصيد السويد من الألقاب عند 12 لقبا.

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المصدر: matchtv.ru

أليكسي اسبر

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