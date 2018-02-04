السودان ثالث بطولة أمم إفريقيا "الشان" على حساب ليبيا
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أحرز المنتخب السوداني المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا للمحليين "الشان" عقب تغلبه على نظيره الليبي بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل في الوقت الأصلي (1-1)، أمس السبت.
افتتح المنتخب السوداني باب التسجيل عند الدقيقة 8 عن طريق لاعبه ولاء الدين موسى يعقوب، وعادلت ليبيا عن طريق سالم أحمد عبلو في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، لينتهي الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
واحتكم الفريقان لركلات الجزاء التي ابتسمت للمنتخب السوداني بنتيجة (4-2).
ويلتقي اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة منتخبا المغرب ونيجيريا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.
المصدر: RT
أليكسي اسبر
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