كروتوني يحرم إنتر ميلان من انتزاع وصافة "الكالتشيو"

حرم كروتوني الوافد الجديد إلى الأضواء مضيفه إنتر ميلان من انتزاع المركز الثالث بتعادله معه 1-1 السبت في افتتاح المرحلة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح إنتر ميلان التسجيل بواسطة الدولي الإيطالي من أصل برازيلي إيدر في (د.23)، وأدرك ندريا باربيريس التعادل لأصحاب الأرض في (د.60).

وأصبح رصيد إنتر ميلان 45 نقطة وبقي بفارق نقطة واحدة خلف لاتسيو الذي يختتم المرحلة الاثنين باستضافة جنوى، في المقابل بات رصيد كروتوني 20 نقطة وبقي في المركز السابع عشر.

وتعادل سمبدوريا مع ضيفه تورينو بالنتيجة ذاتها، كان الأول سباقا لافتتاح التسجيل عبر صاحب الجنسية المزدوجة الإسباني-الأوروغوياني لوكاس توريرا في (د.11). ورد تورينو عبر الغاني افرييه اكواه في (د.25).

وبقي سمبدوريا سادسا برصيد 38 نقطة مقابل 33 لتورينو الذي انتقل درجة واحدة مؤقتا إلى المركز التاسع بفارق الأهداف خلف أتالانتا الذي يستضيف الأحد كييفو فيرونا.

المصدر: وكالات

فادي سيمير