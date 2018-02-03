ريال بيتيس يتخطى عقبة فياريال وألافيس يعود لسكة الانتصارات

حقق ريال بيتيس فوزا ثمينا على ملعبه "بينيتو فيامارين" بنتيجة 2-1، اليوم السبت، أمام فياريال في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين بيتيس بهذا الفوز للاعبه لويس مورون الذي أحرز ثنائية في ( د. 45 و65) بينما جاء الهدف الوحيد لفياريال عبر كارلوس باكا في (د.80).

ولعب فياريال منقوصا لنحو ساعة بعد طرد لاعبه دانييلي بونيرا بالبطاقة الحمراء في (د.30).

وبهذه النتيجة رفع بيتيس رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع في حين توقف رصيد فياريال الخامس عند 37 نقطة.

ديبورتيفو ألافيس - سيلتا فيغو 2-1

وعاد ديبورتيفو ألافيس لتذوق طعم الانتصارات في الليغا بعد فوزه على ضيفه سيلتا فيغو 2-1.

جاءت ثنائية أصحاب الأرض في الشوط الأول وحملت توقيع ألفونسو بيدرازا ومنير الحدادي في (د.4 و18) على الترتيب، فيما سجل المهاجم الدولي ياجو أسباس هدفا شرفيا لسيلتا فيغو في (د.90+1).

وارتفع رصيد ألافيس للنقطة 22 في المركز السادس عشر مؤقتا، في المقابل، توقف مسلسل انتصارات "السيليستي" عن المباراة الرابعة ليتجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة ويأتي ثامنا.

المصدر: وكالات

فادي سيمير