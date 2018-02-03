أرسنال يكتسح إيفرتون بخماسية في الظهور الأول لـ"أوباميانغ ومخيتاريان"

عوض أرسنال سقوطه المحرج في المرحلة السابقة أمام سوانسي سيتي (1-3)، بفوز ساحق على ضيفه إيفرتون 5-1، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على خماسية "المدفعجية" كل من الويلزي آرون رامسي ثلاثية في (د.6 و19 و74)، والفرنسي لوران كوسيلني في (د.14) والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في (د.37)، فيما أحرز دومينيك كالفرت- لوين هدف الفريق الخاسر الوحيد في (د.64).

وارتفع رصيد أرسنال إلى 45 نقطة في المركز السادس، بفارق 3 نقاط عن توتنهام الذي يلتقي ليفربول مساء الأحد، أما إيفرتون فتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر.

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وقرر المدرب الفرنسي لأرسنال آرسين فينغر إشراك أوباميانغ أساسيا، رغم أن المهاجم السابق لبوروسيا دورتموند الألماني كان يشعر بالتوعك ووقع مع النادي اللندني الأربعاء في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية. كما ولعب الوافد الجديد من مانشستر يونايتد الأرمني هنريك مخيتاريان أساسيا محققا تمريرته الحاسمة الأولى بقميص "المدفعجية" من خلال الهدف المبكر الذي سجله فريقه في (د.6) عبر الويلزي آرون رامسي وذلك إثر لعبة مشتركة مع أوباميانغ أيضا.

المصدر: وكالات

فادي سيمير