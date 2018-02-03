ليستر سيتي يتعادل مع سوانسي سيتي بغياب "محرز"

تعادل ليستر سيتي مع ضيفه سوانسي سيتي 1-1، اليوم السبت، ضمن الجوالة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

ولم يستغل ليستر تعادل بيرنلي وفشله في العودة إلى سكة الانتصارات التي حاد عنها في المراحل التسع الأخيرة، لإزاحته عن المركز السابع بعدما اكتفى بدوره بالتعادل مع ضيفه الجريح سوانسي سيتي.

أحرز هدف أصحاب الأرض جيمي فاردي في (د.17)، بينما أحرز للضيوف الأرجنتيني فيديريكو فرنانديز في (د.53)، في لقاء غاب عنه الجزائري رياض محرز لشعوره بالاستياء جراء عدم تسهيل صفقة انتقاله إلى سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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وحسم ساوثمبتون مواجهة القاع مع مضيفه وست بروميتش البيون بالفوز عليه 3-2.

أحرز لساوثمبتون الغابوني ماريو ليمينا في (د.40) وجاك ستيفنز في (د.43) وجيمس وورد في (د.55)، بينما أحرز هدفي وست بروميتش البيون، للمصري أحمد حجازي في (د.4) والفنزويلي خوسيه سالومون راندون في (د.72).

وفرط ستوك سيتي بثلاث نقاط ثمينة لصراع البقاء بخسارته أمام مضيفه بورنموث 1-2 بعد أن كان متقدما بهدف السويسري شيردان شاكيري منذ الدقيقة 5 وحتى الدقائق العشرين الأخيرة، قبل أن تهتز شباكه بهدفي جوشوا كينغ في (د.70) والفرنسي ليس موسيه في (د.79).

وابتعد برايتون بعض الشيء عن منطقة الخطر بفوزه على ضيفه وست هام بثلاثة أهداف لغلين موراي في (د.8) والكولومبي خوسيه ايزكييردو في (د.59) والألماني باسكال غروتس في (د.75)، مقابل هدف للمكسيكي خافيير هرنانديز في (د.30).

ويلعب لاحقا أرسنال مع إيفرتون.

المصدر: وكالات + أ ف ب

فادي سيمير