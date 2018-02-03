الدوري الإنجليزي.. اليونايتد يستعيد نغمة الانتصار عبر بوابة هيدرسفيلد

استعاد مانشستر يونايتد توازنه بعد الخسارة التي تلقاها في المرحلة الماضية أمام توتنهام (0-2)، بالفوز على ضيفه هيدرسفيلد تاون 2-0، اليوم السبت،ضمن المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

أحرز ثنائية "الشياطين الحمر" كل من البلجيكي روميلو لوكاكو في (د.55) والوافد الجديد التشيلي أليكسيس سانشيز في (د.68) بعدما تابع كرة مرتدة من ركلة جزاء انتزعها وسددها بنفسه وصدها الحارس الدنماركي يوناش لوسل.

وهو الهدف الأول لسانشيز بقميص يونايتد الذي التحق به في 22 الشهر المنصرم، فيما رفع لوكاكو رصيده الى 12 هدفا في الدوري بقميص الفريق الذي انضم إليه هذا الموسم من إيفرتون، و19 في 36 مباراة خاضها في جميع المسابقات مع اليونايتد الذين أحيوا ذكرى مرور 60 عاما على كارثة ميونيخ عام 1958.

وأودت تلك الكارثة الجوية بحياة ثمانية لاعبين من الفريق الذي كان عائدا من بلغراد بعد مباراة مع ريد ستار في كأس الأندية الأوروبية البطلة.

وبهذا الفوز، رفعت كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رصيدها إلى 56 نقطة في المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد هيدرسفيلد تاون عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

المصدر: وكالات

فادي سيمير