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مونديال روسيا 2018.. ملعب لوجنيكي يتلقى الشهادة "الخضراء"

03 فبراير 2018 | 14:08 GMT
مونديال روسيا 2018.. ملعب لوجنيكي يتلقى الشهادة "الخضراء"
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/ AFP

حصل ملعب "لوجنيكي" الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية ونهائي كأس العالم روسيا 2018 على شهادة BREEAM النهائية للمعيار الأخضر الدولي، وذلك قبل موعد انطلاق العرس الكروي بأربعة أشهر.

وتقوم عملية التصديق على الملاعب وفقا لمعايير الاستدامة حيث تعتبر هدفا هاما لمنظمي البطولة، فبناء الملاعب الرياضية بما يتماشى مع "المعايير الخضراء" لا يقلل فقط من تأثيرها على البيئة ولكنه يساهم أيضا، إلى حد كبير، في تحديد الاستخدام المستقبلي، بما في ذلك خفض استعمال المياه والطاقة.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استضاف لوجنيكي نجوم المنتخبين الروسي والأرجنتيني بمناسبة أول مباراة في هذا الملعب بعد تجديده بالكامل، علما أنه خضع لدورة كاملة من الشهادات تراوحت بين التصميم والبناء بنفس المعيار، فيما أدرجت منذ المراحل المبكرة قرارات متعلقة بالبناء الأخضر والكفاءة البيئية للمرافق في هذا المشروع.

لوجنيكي: ملعب أخضر

• يتم الحفاظ على الطاقة في ملعب لوجنيكي من خلال أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف بتقنيات حديثة، فضلا عن الجمع بين كل المرافق الأساسية في نظام مركزي آلي واحد، وهذا من شأنه أن يتيح الرصد الكامل والتحكم التام في مقدار الطاقة التي يستهلكها المبنى.

• استخدام المصابيح القائمة على الصمام الثنائي الباعث للضوء بدلا من المصابيح المتوهجة سيوفر قدرا كبيرا من الكهرباء. كما تم تركيب الإضاءة خارج الملعب باستخدام استراتيجيات توفير الكهرباء.

• ستوفر تكنولوجيا توفير المياه في الملعب مئات الآلاف من اللترات ليتم حفظها خلال مباراة بكامل الطاقة التشغيلية.

• خلال عملية إعادة البناء، تم الحفاظ على مساحات خضراء شاسعة وعدد كبير من الأشجار الموجودة أصلا على الأراضي المحيطة بالملعب، في حين تمت إضافة المزيد من المساحات الخضراء أيضا. ووفقا للمسؤولين عن إدارة الملعب، تم زرع 1050 شجرة وشجيرة، بينما تم غرس الزهور على مساحة 15700 متر مربع.

آفاق جديدة على مستوى حماية البيئة

بالإضافة إلى لوجنيكي، حصل ملعبان آخران من ملاعب كأس العالم على شهادات للمطابقة الدولية على صعيد معايير الإستدامة. ففي يناير/كانون الثاني، نال ملعب سبارتاك في موسكو شهادة BREEAM النهائية في مستوى الإستخدام بدرجة "جيد"، علما أن هذا الملعب محاط بمساحات خضراء شاسعة ويتم تنظيم إمدادات الطاقة فيه بشكل فعال من خلال أنظمة إدارة مختلفة تضمن توفير موارد كبيرة.

وبدوره تلقى قازان أرينا الدرجة "الفضية" في شهادته النهائية من هيئة "RUSO. THE FOOTBALL STADIUMS"، التي تم إحداثها في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2018 ، ولتلبية متطلبات فيفا الإلزامية للحصول على الشهادة الخضراء لملاعب كرة القدم المستخدمة في البطولة. وقد تم وضع هذا المعيار الأخضر الوطني من قبل مجموعة من الخبراء العاملين في وزارة الموارد الوطنية والبيئة - وبدعم من اللجنة التنظيمية المحلية لبطولة كأس العالم روسيا 2018- وهو المعيار الأول من نوعه في البلاد، حيث تم تصميمه خصيصا للخضوع للاختبارات الطوعية قبل الحصول على شهادة ملاعب كرة القدم المستوفاة لمبادئ البناء المستدام.

المصدر: فيفا

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