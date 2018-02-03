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الأولمبية الدولية تدرس إمكانية مشاركة 15 رياضيا روسيا إضافيا في الأولمبياد

الرياضة

الأولمبية الدولية تدرس إمكانية مشاركة 15 رياضيا روسيا إضافيا في الأولمبياد
Sputnik
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قال مارك أدامز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية اليوم السبت، إن المجلس التنفيذي للجنة يناقش مشاركة 15 رياضيا روسيا في أولمبياد 2018 ممن تمت تبرئتهم من تهم المنشطات.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية الدولية قد قضت في 1 فبراير/شباط الجاري، ببراءة 28 رياضيا روسيا من تهم المنشطات، وألغت قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتجريدهم من ميدالياتهم خلال أولمبياد 2014 التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية، وحرمانهم من المشاركة في الأولمبياد مدى الحياة.

كما قضت المحكمة بتخفيف عقوبة 11 رياضيا روسيا آخرين من الإيقاف مدى الحياة إلى حرمانهم من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في كوريا الجنوبية فقط، بينما ستتخذ في وقت لاحق قراراتها بشأن ثلاث رياضيات أخريات (أولغا زايتسوفا وأولغا فيلوخينا ويانا رومانوفا).

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وإجمالي من تقدموا بطلبات استئناف لدى محكمة التحكيم الرياضية 42 رياضيا روسيا ضد عقوبات إيقافهم عن المشاركة بالدورات الأولمبية مدى الحياة، والتي فرضتها اللجنة الأولمبية الدولية في إطار القضية المتعلقة بادعاءات الانتشار الممنهج للمنشطات بين الرياضيين الروس على هامش أولمبياد سوتشي 2014.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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