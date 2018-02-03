الأولمبية الدولية تدرس إمكانية مشاركة 15 رياضيا روسيا إضافيا في الأولمبياد

قال مارك أدامز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية اليوم السبت، إن المجلس التنفيذي للجنة يناقش مشاركة 15 رياضيا روسيا في أولمبياد 2018 ممن تمت تبرئتهم من تهم المنشطات.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية الدولية قد قضت في 1 فبراير/شباط الجاري، ببراءة 28 رياضيا روسيا من تهم المنشطات، وألغت قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتجريدهم من ميدالياتهم خلال أولمبياد 2014 التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية، وحرمانهم من المشاركة في الأولمبياد مدى الحياة.

Комиссия МОК рассмотрит приглашение 15 российских спортсменов, оправданных CAS, на ОИ https://t.co/0rTovHlPOTpic.twitter.com/AlGqbuV5DB — Р-Спорт (@rsportru) February 3, 2018

كما قضت المحكمة بتخفيف عقوبة 11 رياضيا روسيا آخرين من الإيقاف مدى الحياة إلى حرمانهم من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في كوريا الجنوبية فقط، بينما ستتخذ في وقت لاحق قراراتها بشأن ثلاث رياضيات أخريات (أولغا زايتسوفا وأولغا فيلوخينا ويانا رومانوفا).

⚡️⚡️⚡️

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов из 39 и снял с них все дисквалификации МОК! pic.twitter.com/TMjf01cPtL — Arseny Piganov ⚽️ (@ArsenioArsenio) February 1, 2018

إقرأ المزيد

وإجمالي من تقدموا بطلبات استئناف لدى محكمة التحكيم الرياضية 42 رياضيا روسيا ضد عقوبات إيقافهم عن المشاركة بالدورات الأولمبية مدى الحياة، والتي فرضتها اللجنة الأولمبية الدولية في إطار القضية المتعلقة بادعاءات الانتشار الممنهج للمنشطات بين الرياضيين الروس على هامش أولمبياد سوتشي 2014.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر