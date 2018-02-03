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بابوش وكوزولوفا وجها لوجه في نهائي بطولة تايوان للتنس

الرياضة

بابوش وكوزولوفا وجها لوجه في نهائي بطولة تايوان للتنس
@WTA
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تأهلت المجرية تيميا بابوش إلى المباراة النهائية في بطولة تايوان للتنس، البالغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار، بعد فوزها على الصينية يافان وانغ، اليوم السبت.

وتمكنت بابوش المصنفة الرابعة من التغلب على منافستها الصينية في الدور نصف النهائي وحسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع :(6-3) و(6-4).

وستواجه بابوش في المباراة النهائية للبطولة الأوكرانية كاترينا كوزولوفا الفائزة بدورها في نصف النهائي الثاني على الألمانية سابين ليسيكي بمجموعتين نظيفتين، بواقع :(7-5) و(6-4).

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المصدر: WTA

أليكسي اسبر

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