بابوش وكوزولوفا وجها لوجه في نهائي بطولة تايوان للتنس

تأهلت المجرية تيميا بابوش إلى المباراة النهائية في بطولة تايوان للتنس، البالغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار، بعد فوزها على الصينية يافان وانغ، اليوم السبت.

وتمكنت بابوش المصنفة الرابعة من التغلب على منافستها الصينية في الدور نصف النهائي وحسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع :(6-3) و(6-4).

What a point to end!@TimeaBabos downs Wang, 6-3, 6-4 to reach WTA Taipei Open Final! pic.twitter.com/0YC4bnEZzS — WTA (@WTA) February 3, 2018

وستواجه بابوش في المباراة النهائية للبطولة الأوكرانية كاترينا كوزولوفا الفائزة بدورها في نصف النهائي الثاني على الألمانية سابين ليسيكي بمجموعتين نظيفتين، بواقع :(7-5) و(6-4).

Kateryna Kozlova outlasts Lisicki, 7-5, 6-4!



Into 1st WTA Final at @wta_taipei_open! pic.twitter.com/2Su0AKlxAl — WTA (@WTA) February 3, 2018

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المصدر: WTA

أليكسي اسبر