ألمانيا تتوّج بلقب كأس الأمم للسيارات وسط إثارة عربية

توّجت ألمانيا بكأس الأمم ضمن سباق الأبطال للسيارات الذي تستضيفه السعودية باستاد الملك فهد الدولي في الرياض أمس الجمعة، لتمدد رقمها القياسي إلى ثمانية ألقاب.

وهو اللقب الأول لألمانيا من دون سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات في الفورمولا 1 الذي اعتذر عن المشاركة.



وقاد فيتل ومايكل شوماخر ألمانيا للقب من 2007 وحتى 2012 وفي العام الماضي فاز فيتل بشكل منفرد.



ومنح تيمو برنهارد بطل لومان 24 ساعة في 2010 و2017 وريني هراست الفائز ببطولة السيارات السياحية الألمانية الانتصار لبلادهما في مشاركتهما الأولى على الإطلاق في سباق الأبطال.



وتفوقت ألمانيا في النهائي على فريق أمريكا اللاتينية المكون من الكولومبي خوان بابلو مونتويا، الذي سيدافع اليوم السبت عن لقبه في سباق بطل الأبطال، والبرازيلي هيليو كاسترونيفيس.



وتغلب راست في السباق الأول على مونتويا سائق فورمولا 1 السابق قبل أن يدرك كاسترو نيفيس التعادل بانتصاره على برنهارد.



وفي السباق الحاسم ارتكب كاسترو نيفيس الفائز بسباق انديانا بوليس 500 ثلاث مرات خطأ ليخطف راست الفوز بفارق 1.5 ثانية.



وتغلبت ألمانيا في الدور قبل النهائي على السعودية التي شاركت بالثنائي يزيد الراجحي وأحمد بن خنين.



فيما فازت أمريكا اللاتينية على فريق شمال أوروبا المكون من الثنائي النرويجي بيتر سولبيرج والدنمركي توم كريستينسن.



وكانت ألمانيا حسمت صدارة المجموعة الأولى لصالحها بخمسة انتصارات وتأهل أمريكا اللاتينية كأفضل فريق يحتل المركز الثاني.



وشهدت المجموعة الثانية إثارة كبيرة عندما تأهل فريق شمال أوروبا إلى الدور قبل النهائي بفضل تفوقه في الأزمنة على السويد بعد انتصار كل منهما في أربعة سباقات.

فيديو من فعاليات #سباق_الأبطال والمقامة في ستاد الملك فهد الدولي pic.twitter.com/c5CXki6DIw — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 2, 2018

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إثارة عربية



لكن الإثارة الأكبر كانت في المجموعة الثالثة التي شهدت منافسة عربية خالصة.



وفازت السعودية ولبنان والإمارات في سباقين لكل منهما لكن البلد المستضيف حسم تأهله بفارق الأزمنة.



وشاركت لبنان بثنائي مكون من كارل مسعد ومنصور شبلي فيما كان الثنائي الإماراتي هو خالد القاسمي وخالد القبيسي.



وتستكمل اليوم المشاركة العربية في سباق بطل الأبطال إذ يتنافس الراجحي في المجموعة الرابعة ضد الأمريكي جوزيف نيوجارد نوسولبيرج، بالإضافة إلى الفائز من القبيسي وبن خنين.



بينما يملك شبلي فرصة المنافسة في المجموعة الثالثة، التي تضم يوهان كريستوفرسون وراست ونوريس، فيما لو تفوق على أريكسون.

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر