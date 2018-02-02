ريال سوسييداد يكرم وفادة ديبورتيفو لاكورونيا بخماسية في "الليغا"

ضرب ريال سوسييداد بقوة وحقق فوزا كبيرا على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، بنتيجة 5-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

سجل أهداف سوسييداد، كل من ويليان خوسي دي سيلفا في (د.32)، وآسيير إياراماندي هدفين في (د.62 و89)، وسيرخيو كاناليس في (د.75)، وأرتيز إيلوستوندو في (د.82).

ورفع ريال سوسييداد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد ديبورتيفو لاكورونيا عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير