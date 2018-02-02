الدوري الألماني.. دورتموند يعود بالنقاط من أرض كولن بعد مباراة مثيرة

بدأ بوروسيا دورتموند حقبة ما بعد الغابوني بيار-ايميريك أوباميانغ بفوز مثير على مضيفه كولن 3-2، اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ21 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتفوق دورتموند بفضل ثنائية للوافد الجديد البلجيكي ميتشي باتشواي في (د.25 و62) وهدف الحسم للمخضرم أندريه شورله في (د.84)، فيما أحرز هدفي كولن كل من سيمون زولر في (د.60) وخورخي ميري في (د.69).

ووضع دورتموند الذي رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف أمام باير ليفركوزن وشالكه، حدا لمسلسل النتائج الجيدة التي حققها مؤخرا كولن بقيادة مدربه الجديد ستيفان روثنبيك، وألحق به الهزيمة الأولى في المراحل الخمس الأخيرة، فتجمد رصيده عند 13 نقطة.

وكانت مباراة، الجمعة، الأولى لدورتموند بعد انتقال هدافه أوباميانغ، الأربعاء، إلى أرسنال الإنجليزي في صفقة قدرت بـ56 مليون جنيه استرليني، وكانت "ثلاثية الأضلاع" مع تخلي أرسنال عن الفرنسي اوليفييه جيرو لجاره تشلسي الذي أعار بدوره باتشواي إلى الفريق الألماني حتى نهاية الموسم.

المصدر: وكالات

فادي سيمير