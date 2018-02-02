بالفيديو.. بالوتيلي يتعرض للإهانة الكروية بأقدام فتاة!
AFP
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في حادثة طريفة تعرض النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم نادي نيس الفرنسي، للإهانة الكروية بأقدام فتاة تمتلك مهارة رائعة ولديها القدرة على مداعبة الكرة بطريقة مميزة.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبالوتيلي وهو يواجه الفتاة والتي استطاعت أن تمرر الكرة من بين أقدامه بمهارة رائعة بعد عدة مراوغات، وسط ضحكات الجميع.
المصدر: وكالات
فادي سيمير
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