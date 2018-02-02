أبطال أوروبا.. تذاكر مباراة ريال وسان جرمان بيعت في دقائق

بيعت كل التذاكر المخصصة للمباراة بين ريال مدريد وباريس سان جرمان في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياغو برنابيو، الذي يتسع 81044 مقعدا.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" المدريدية، فقد بيعت كل التذاكر المطروحة للعامة، أي غير المخصصة للمشتركين السنويين والمساهمين المعروفين بـ"السوسيوس"، في غضون 37 دقيقة بسبب التهافت الهائل عليها.

وترد عبر الموقع الرسمي لريال رسالة "لا توجد أمكنة متوفرة" في مختلف مدرجات الملعب لدى محاولة اختيار مقعد، إلا أن بعض التذاكر قد يصبح متوافرا في الأيام المقبلة في حال أعاد المشتركون طرحها لأنهم لا يرغبون أو غير قادرين على حضور اللقاء المقرر في الـ14 فبراير/شباط.

وتقام مباراة الإياب في باريس في السادس من مارس/آذار.

وسعى البعض للاستفادة من التهافت الشديد لتحقيق مكسب مالي.

فقد أشارت "ماركا" إلى أن أحد المشجعين عرض تذكرته للبيع مقابل نحو 24 ألف يورو، عبر موقع متخصص بإعادة بيع تذاكر المباريات.

ويراوح سعر التذاكر التي طرحها النادي الملكي بين 75 و235 يورو، علما أن هذه الأسعار لا تشمل المقصورات.

وتعتبر المواجهة بين ريال بطل أوروبا في الموسمين الماضيين، وسان جرمان، الأبرز في الدور ثمن النهائي للمسابقة، إلى جانب المواجهة بين العملاق الإسباني برشلونة وتشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير