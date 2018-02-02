الدوري الإنجليزي.. مورينيو يعترف بخسارة المعركة مع سيتي

اعترف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الجمعة، بأن فريق مانشستر يونايتد خسر معركته مع جاره اللدود مانشستر سيتي الذي يسير بثبات نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبخسارته الأربعاء أمام توتنهام 0-2، أصبح يونايتد متخلفا عن جاره سيتي بفارق 15 نقطة مع بقاء 13 مرحلة على انتهاء الموسم، ما دفع مورينيو إلى الإقرار بأن فريقه فقد الأمل بالمنافسة على اللقب.

لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه يوجد الكثير للقتال من أجله في المباريات المتبقية، وذلك إذا ما كان فريقه يريد الاحتفاظ بالمركز الثاني والمشاركة المباشرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي عاد إليها فريق "الشياطين الحمر" في الموسم الحالي نتيجة إحرازهم لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وفي معرض شرحه للهيمنة التي فرضها سيتي على مجريات الدوري الممتاز هذا الموسم، قال مورينيو "ببساطة، أشعر بأنهم يقومون بعملهم بشكل جيد جدا لدرجة أنهم لا يسمحون للآخرين بالاقتراب منهم"، معتبرا أن عدد النقاط التي حصل عليها فريقه حتى الآن والأداء الذي يقدمه مقارنة مع الموسم الماضي، سيجعلانه، في الظروف العادية، منافسا جديا لسيتي.

واعتبر "في الوقت الحالي، المعركة مفتوحة على المركز الثاني، الثالث، الرابع، الخامس والسادس، لكنها مغلقة عمليا على المركز الأول"، مشددا على أن التخلف خلف سيتي لا يعتبر فشلا، لا سيما أن الأخير لم يهدر سوى 7 نقاط حتى الآن.

وتابع "لا يمكن القول إننا نقوم بعمل سيء، أو توتنهام وتشيلسي يقومان بعمل سيء، وذلك لأن عدد النقاط الذي نملكه يعتبر عددا معقولا جدا".

وجاء كلام مورينيو عشية اللقاء في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز مع هادرسفيلد تاون في مباراة سيحيي فيها يونايتد ذكرى 60 عاما على كارثة ميونيخ عام 1958 التي أودت بحياة ثمانية لاعبين من الفريق الذي كان عائدا من بلغراد بعد مباراة مع ريد ستار في كأس الأندية الأوروبية البطلة.

وسيكون يونايتد أمام اختبار صعب في دوري أبطال أوروبا كونه يتواجه في الدور الثاني مع إشبيلية الإسباني الذي سيستضيف لقاء الذهاب في 21 الحالي، على أن يكون الإياب في 13 مارس/آذار المقبل.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير