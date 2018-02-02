الألمانية جورجيس إلى نصف نهائي بطولة بطرسبورغ للتنس
بلغت الألمانية جوليا جورجيس الدور نصف النهائي لبطولة سان بطرسبورغ للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 700 ألف دولار، بفوزها على الروسية يلينا ريباكينا.
وتمكنت جورجيس، المصنفة 12، من الفوز على ريباكينا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-3 و6-3)، خلال ساعة واحدة و17 دقيقة.
.@juliagoerges is first into the @Formula_TX semifinals!— WTA (@WTA) February 2, 2018
Edges Rybakina 6-3, 6-3 pic.twitter.com/eycoy2gbHk
وستواجه جورجيس في الدور نصف النهائي الفائزة من مواجهة التشيكية بيترا كفيتوفا واللاتفية يلينا أوستابينكو.
وبلغت الدور ذاته، الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، عقب فوزها على التشيكية كاترينا سينياكوفا، بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-4 و6-3).
The title defense continues!— WTA (@WTA) February 2, 2018
.@KikiMladenovic is on to the @Formula_TX semis!
Defeats Siniakova, 6-4, 6-3 pic.twitter.com/cXCzDR6qru
أليكسي اسبر