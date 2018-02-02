ترامب يمنع مارادونا من دخول الولايات المتحدة

رفضت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، السماح لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا من دخول بلادها.

وقال محامي مارادونا، ماتياس مورلا، لوسائل إعلام محلية في الأرجنتين: "طلب موكلي الحصول على تأشيرة دخول (فيزا) للولايات المتحدة رفض رغم استيفائه لكل الشروط، وذلك بعد أن وجه سبابا لترامب واصفا إياه بمجرد دمية خلال مقابلة على قناة محلية".

وأوضح مورلا أن السفارة الأمريكية في الأرجنتين خاطبت مارادونا، الذي يدرب فريق الفجيرة الإماراتي حاليا، عند رفض تأشيرته: "دييغو، إذا سمحت، لا تتحدث عن الولايات المتحدة".

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ويسعى الأسطورة الأرجنتيني إلى السفر للولايات المتحدة من أجل حضور جلسة محاكمة زوجته السابقة، كلاوديا بيافاني، التي تنظر في قضيتها إحدى محاكم ميامي في مارس/آذار المقبل.

ويتهم مارادونا زوجته السابقة بسرقة (3.8) ملايين يورو من أمواله خلال فترة إدارتها لأعماله ما بين 2000 و2015 رغم كونها بدأت إجراءات الطلاق في 2003 لكنها احتفظت بحق إدارة الأعمال للحفاظ على إرث بنتيها جيانينا ودالما.

يذكر أن مارادونا منع من المشاركة في مونديال كرة القدم في 1994 بالولايات المتحدة بعد فضيحة المنشطات، مما اضطر الحكومة الأمريكية لإلغاء تأشيرته حينذاك، ولم يسمح له بدخول الولايات المتحدة منذ تلك الفترة.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر