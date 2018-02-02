كوريا الجنوبية تنشئ رابطة مشجعين لروسيا خلال أوليمبياد 2018

أعلنت رئيسة الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية خلال حفل أقيم اليوم في البرلمان بحضور السفير الروسي تشكيل رابطة مشجعين كوريين لدعم الرياضيين الروس المشاركين في الأوليمبياد.

وأوضحت رئيسة الحزب الديمقراطي "تشو مي إيه" خلال الحفل أن "حزبنا قد شكل مجموعة من المشجعين لدعم الرياضيين الروس، وبهذه الخطوة نبين للجميع مدى الصداقة التي تربطنا مع روسيا".

من جانبه شكر السفير الروسي رئيسة الحزب، وأشار إلى أن روسيا تقدر موقف سيئول الداعم للفريق الروسي.

يذكر أن "تشو مي إيه" زارت روسيا في ديسمبر 2017 واجتمعت مع رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ألكسندر جوكوف، ووعدت خلال الاجتماع بتشكيل هذه الرابطة قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ من 9 إلى 25 فبراير الجاري.

المصدر:لايف نوفستي