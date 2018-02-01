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كأس الملك.. برشلونة يحسم موقعة الذهاب بهدف في مرمى فالنسيا

الرياضة

كأس الملك.. برشلونة يحسم موقعة الذهاب بهدف في مرمى فالنسيا
AFP
فرحة لويس سواريز بعد الهدف في شباك فالنسيا
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حسم برشلونة مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما فاز على ضيفه فالنسيا 1-0، اليوم الخميس، في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

ويدين النادي الكتالوني بالفوز للاعبه الأوروغواياني لويس سواريز الذي أحرز هدف الفوز في (د.67) بعد مجهود مميز من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أرسل عرضية على المقاس لسواريز وضعها الأخير برأسه في المرمى.

وستقام مباراة الإياب، على ملعب "ميستايا" الخميس المقبل.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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