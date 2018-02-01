المغرب يعول على دعم إفريقيا في ملف مونديال 2026

يعول المغرب على نيل دعم واسع لملف ترشيحه لاستضافة كأس العالم 2026، من الاتحادات الإفريقية التي تجتمع الجمعة في الدار البيضاء، في إطار الجمعية العمومية للاتحاد القاري "كاف".

ويأتي الاجتماع بعد أيام من مذكرة وزعها الاتحاد الدولي (فيفا) على أعضائه الـ 211 الذين سيختارون البلد المضيف في يونيو/حزيران المقبل، حذر فيها من أي "محاولات تأثير" في مسألة التصويت التي ستشارك فيها للمرة الأولى كل الاتحادات في الفيفا، بدلا من لجنته التنفيذية فقط.

وتقدم المغرب بترشيحه للمرة الخامسة لاستضافة المونديال، ويواجه هذه المرة ملفا مشتركا بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال مدير الإعلام في الاتحاد الإفريقي جونيور بنيام إن "المسألة (الترشيح المغربي) ستطرح" خلال اجتماعات الخميس (اللجنة التنفيذية للكاف) والجمعة (الجمعية العمومية).

واعتبر المغرب سابقا أن ملفه هو "ترشيح للقارة الإفريقية بأكملها".

وسيكون الملف حاضرا الجمعة في الاجتماع الذي يلقي خلاله رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو كلمة، إضافة إلى نظيره القاري أحمد أحمد.

ولم يخف أحمد الذي انتخب في مارس/آذار الماضي خلفا للكاميروني عيسى حياتو، دعمه القوي للملف المغربي، داعيا كل الاتحادات الوطنية الإفريقية (54 صوتا) للتوحد خلف ترشيح المغرب.

وفي مذكرة مؤرخة بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني، دعا الفيفا الدول التي ستقوم بالتصويت للبلد المضيف في 13 يونيو/حزيران (عشية انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا)، إلى "الامتناع عن الإدلاء بتصريحات مكتوبة أو شفوية (...) بشأن المرشحين"، وألا "يعطوا انطباعاتهم الشخصية حول أحقية" ملف من آخر.

وشددت المذكرة على ضرورة أن تكون عملية اختيار البلد المضيف "أخلاقية، شفافة، موضوعية، وغير منحازة"، مذكرا الأعضاء بضرورة "رفض كل محاولات التأثير (...) والهدايا أو الدعم بهيئة برنامج تنمية".

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير