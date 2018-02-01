الروسية بوتابوفا تودع بطولة سان بطرسبورغ على يد فوزنياكي

ودعت الروسية الشابة أنستاسيا بوتابوفا بطولة سان بطرسبورغ للتنس، إثر خسارتها أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي، المصنفة أولى عالميا، والمنتشية بفوزها ببطولة أستراليا المفتوحة.

وانتصرت اللاعبة الدنماركية، البالغة من العمر 27 عاما، 6-0 و6-1، لتضرب موعدا في دور الثمانية مع اللاعبة الروسية داريا كاساتكينا، التي تغلبت على الفرنسية أليز كورنيه.

وقالت اللاعبة الدنماركية: "أعددت نفسي جيدا لمواجهة اليوم أمام البطلة السابقة لبطولة ويمبلدون للناشئات، رغم أنها لا تزال صغيرة السن".

المصدر: وكالات

فادي سيمير