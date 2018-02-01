إنفاق الأندية الإيطالية الأدنى في سوق الانتقالات الشتوية منذ 5 سنوات

كان إنفاق الأندية الإيطالية في دوري الدرجة الأولى الأدنى لها في 5 سنوات خلال سوق الانتقالات الشتوية التي أقفلت منتصف ليلة الأربعاء، و قدرت بأقل عشر مرات من نظيرتها الإنجليزية.

وأنفقت الأندية الإنكليزية الممتازة 430 مليون جنيه إسترليني (حوالي 492 مليون يورو) أي أقل بقليل من ضعف الرقم القياسي السابق (225 مليون جنيه) بحسب ما أعلنت شركة ديلويت.

لكن أندية المقدمة في إيطاليا وتحديدا يوفنتوس بطل الموسم الماضي وروما (كلاهما لا يزال ينافس في دوري أبطال أوروبا)، بالإضافة إنترميلان، لاتسيو، ميلان ونابولي، قررت عدم التعاقد مع أسماء كبيرة في منتصف الموسم.

وتعاقد إنترميلان مع ليساندرو لوبيز من بنفيكا ومع رافينيا من برشلونة، في حين حصل روما على خدمات المدافع جوناثان سيلفا بالإعارة من سبورتينغ.

في المقابل، أبرمت الأندية الإيطالية صفقتين كبيرتين من الناحية المادية بتخلي جنوى عن مهاجمه الصاعد بييترو بيليغري (16 عاما) إلى موناكو مقابل 25 مليون يورو، في حين تخلى روما عن مدافعه إيمرسون بالمييري لصالح تشلسي مقابل 29 مليون يورو.

وقال المدير الرياضي في نادي روما الإسباني مونشي: "قمنا ببيع ما نحتاج إليه. فتخلينا عن إيمرسون الذي خاض مباراة واحدة إلى تشيلسي وهذا يؤكد النوعية الموجودة في الفريق.

وكان ساسوولو أكثر الأندية إنفاقا بمبلغ زهيد هو 8 ملايين يورو، حيث تعاقد مع 11 لاعبا يليه فيورنتينا وكالياري ثم بيسكارا وبريشيا من الدرجة الثانية.

وجاء الدوري الإسباني في المرتبة الثانية في أوروبا من حيث الإنفاق وراء إنجلترا بمبلغ 271 مليون يورو، بينها صفقة انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة مقابل 160 مليون يورو.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير