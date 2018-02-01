تسيسكا موسكو يصعق ريال مدريد في "اليوروليغ"

حقق تسيسكا موسكو، فوزا ثمينا على ضيفه ريال مدريد الإسباني بنتيجة 93-87، اليوم الخميس، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليغ".

وتفوق النادي الروسي على ضيفه الإسباني بفارق ست نقاط ، وجاءت تفاصيل الأشواط (33-11، 21-20، 24-29، 15-27)

ويدين تسيسكا بفضل كبير في الفوز للنجم سيرخيو رودريغيز الذي سجل 18 نقطة، وعلى الجانب الآخر كان لوكا دونتشيتش أبرز عناصر النادي الملكي محرزا له 21 نقطة.

وحقق فريق تسيسكا موسكو، بذلك انتصاره الخامس على التوالي والسابع عشر في الدوري، ويتربع على عرش صدارة الترتيب العام للمجموعة برصيد 38 نقطة، بينما يقبع ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

المصدر: RT

فادي سيمير