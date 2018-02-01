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لاحظوا الفرق!.. من يتعاطى منهن المنشطات؟

الرياضة

لاحظوا الفرق!.. من يتعاطى منهن المنشطات؟
Sputnik Алексей Филиппов
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة مثيرة للاهتمام، بين أجسام لاعبات الجمباز الروسيات والأمريكيات، وتساءل كثيرون من رواد المواقع عن أي من الجهتين تتعاطى المنشطات؟

وكانت أكثر المقارنات إثارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر المستخدم الكندي "ben campen"، الذي قارن بين بطلتي الجمباز، الروسية عليا مصطفينا والأمريكية سيمونا بايلز، بنشر صورة لهما، معلقا: "يبدو واضحا تماما من يستخدم المنشطات والعقاقير المحظورة".

كما علّق أحد المستخدمين على الصورة ساخرا بقوله: يبدو أن الأمريكية نمت وكبرت بمساعدة السلطة الصحية وعصائر الفواكه، وأضاف أحد الألمان تعليقا: "أرى من جهة فتاة جميلة، وفي الجهة الأخرى فتاة تثير الرعب، وواضح أنها استخدمت الكثير من العقاقير المحظورة".

وكتب مستخدم آخر: "إحدى الفتيات في الصورة عليها عضلات غريبة، لا يبدو أنها طبيعية".

لمشاهدة فيديو للبطلة الروسية عليا مصطفينا اضغط هنا:

وعاد "ben campen" ونشر صورة تجمع الروسية الحسناء ماريا شارابوفا والأمريكية سيرينا ويليامز، وأرفقها بعبارة ساخرة: "يبدو أن الروس أعطوا المنشطات للشخص الخطأ".

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روسيا تعود لصدارة أولمبياد 2014 بعد تبرئة رياضييها

يذكر أن محكمة التحكيم الرياضية قررت اليوم الخميس تبرئة 28 رياضيا روسيا من تهم تعاطي المنشطات، وألغت قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإيقاف الرياضيين الروس مدى الحياة، وقررت إعادة ميدالياتهم الأولمبية التي حصدوها خلال ألعاب سوتشي 2014، مما أعاد روسيا إلى صدارة ميداليات أولمبياد 2014.

المصدر: nation-news.ru

أليكسي اسبر

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