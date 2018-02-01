لاحظوا الفرق!.. من يتعاطى منهن المنشطات؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة مثيرة للاهتمام، بين أجسام لاعبات الجمباز الروسيات والأمريكيات، وتساءل كثيرون من رواد المواقع عن أي من الجهتين تتعاطى المنشطات؟

وكانت أكثر المقارنات إثارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر المستخدم الكندي "ben campen"، الذي قارن بين بطلتي الجمباز، الروسية عليا مصطفينا والأمريكية سيمونا بايلز، بنشر صورة لهما، معلقا: "يبدو واضحا تماما من يستخدم المنشطات والعقاقير المحظورة".

Its easy to see which one is on steroids It has to be the Russian pic.twitter.com/ENzFxkVeVJ — ben campen (@benfcampen) December 12, 2017

كما علّق أحد المستخدمين على الصورة ساخرا بقوله: يبدو أن الأمريكية نمت وكبرت بمساعدة السلطة الصحية وعصائر الفواكه، وأضاف أحد الألمان تعليقا: "أرى من جهة فتاة جميلة، وفي الجهة الأخرى فتاة تثير الرعب، وواضح أنها استخدمت الكثير من العقاقير المحظورة".

Also ich sehe rechts eine wunderschöne Frau und links ein mit Medikamenten vollgepumptes Monster ,vor dem mir nur graut. — DonDiMucci V.K.com (@DonDiMucci) December 12, 2017

وكتب مستخدم آخر: "إحدى الفتيات في الصورة عليها عضلات غريبة، لا يبدو أنها طبيعية".

yea too muscular for natural, it seems — ☠️ (@putatoschingon) December 12, 2017

لمشاهدة فيديو للبطلة الروسية عليا مصطفينا اضغط هنا:

وعاد "ben campen" ونشر صورة تجمع الروسية الحسناء ماريا شارابوفا والأمريكية سيرينا ويليامز، وأرفقها بعبارة ساخرة: "يبدو أن الروس أعطوا المنشطات للشخص الخطأ".

Russian must be giving drugs to the wrong person pic.twitter.com/Ft238nvaRm — ben campen (@benfcampen) December 13, 2017

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يذكر أن محكمة التحكيم الرياضية قررت اليوم الخميس تبرئة 28 رياضيا روسيا من تهم تعاطي المنشطات، وألغت قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإيقاف الرياضيين الروس مدى الحياة، وقررت إعادة ميدالياتهم الأولمبية التي حصدوها خلال ألعاب سوتشي 2014، مما أعاد روسيا إلى صدارة ميداليات أولمبياد 2014.

المصدر: nation-news.ru

أليكسي اسبر