أولمبياد 2018.. وصول رياضيي كوريا الشمالية إلى الجارة الجنوبية

وصل رياضيون كوريون شماليون إلى الجارة الجنوبية، اليوم الخميس، تمهيدا للمشاركة في دورة الألعاب الشتوية المقررة في بيونغ تشانغ في خطوة أولى في أولمبياد السلام الذي تسعى إليه سيئول.

وقبل ثمانية أيام من انطلاق الألعاب المقررة بين التاسع من فبراير/شباط و25 منه، حط عشرة متزلجين من كوريا الشمالية الرحال في مطار قرب مدينة غانغ نونغ (شمال شرق)، بحسب ما أعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، بعد رحلة مباشرة نادرة بين الكوريتين.

وتحقيقا لهذه الغاية، كان يتعين على سيئول الحصول على ترخيص خاص كي يتم إعفاء الطائرة من العقوبات الأمريكية.

وسيلتحق الرياضيون الكوريون الشماليون العشرة بمقر إقامتهم في غانغ غونغ حيث تقام منافسات التزلج.

وخارج المطار، رفع المؤيدون لهذا التقارب بين الجارتين صوراً لعلم التوحيد، وهو عبارة عن صورة لشبه الجزيرة على خلفية بيضاء مع عبارة "نحن واحد".

وساهمت الألعاب الأولمبية في تقارب بين الشمال والجنوب، لم يكن واردا قبل أشهر على خلفية توتر في شبه الجزيرة، لاسيما بعد تكرار بيونغ يانغ إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات. كما أجرت كوريا الشمالية أكثر من تجربة نووية، وسط تصريحات متوترة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرز حلفاء الجنوب.

وقاطعت بيونغ يانغ لعدة أشهر الدعوات المتكررة من سيئول للمشاركة في الأولمبياد الشتوي الذي أطلقت عليه اسم "ألعاب السلام"، حتى إنها تخطت المواعيد النهائية لتسجيل اللاعبين، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق على مشاركة 22 رياضيا كوريا شماليا، بينهم 12 لاعبة ضمن فريق موحد للكوريتين في لعبة الهوكي على الجليد.

ويشارك الرياضيون الكوريون الشماليون في التزلج الألبي، التزلج الشمالي، التزحلق الفني على الجليد، التزحلق السريع والهوكي على الجليد للسيدات.

وتم الخميس رفع العلم الكوري الشمالي في كوريا الجنوبية بحسب ما أعلنت الجهات المنظمة، بعدما دخل قرار الإعفاء من الحظر حيز التنفيذ.

ولا تزال الكوريتان رسميا في حالة حرب بعد توقف النزاع الكوري (1950-1953) بموجب هدنة لا بمعاهدة سلام.

ويمنع القانون كل مظاهر مديح الشمال، ويعاقب عليها بالحبس لفترات تصل إلى سبع سنوات، وبالتالي فإن رفع العلم الكوري الشمالي يشكل انتهاكا للقانون.

لكن والتزاما ببروتوكول اللجنة الأولمبية الدولية برفع أعلام الدول المشاركة كافة، استثنت النيابة العامة الكورية الجنوبية مناطق استضافة الألعاب من مفاعيل القانون، ولا سيما أماكن توزيع الجوائز وأماكن إقامة الرياضيين.

ودخل الإعفاء الخميس حيز التنفيذ مع الافتتاح الرسمي للقرية الأولمبية، بحسب ما أفاد المنظمون وكالة فرانس برس، وحيث تم بالفعل رفع العلم الكوري الشمالي، غداة رفع أعلام الدول الأخرى.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير

