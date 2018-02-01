كاساتكينا إلى ثالث أدوار بطولة بطرسبورغ للتنس
بلغت الروسية داريا كاساتكينا الدور الثالث لبطولة سان بطرسبورغ للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 700 ألف دولار، بفوزها على الفرنسية أليز كورنيه.
وتمكنت كاساتكينا، المصنفة ثامنة في البطولة، من الفوز على كورنيه بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-2 و6-1)، خلال ساعة واحدة و18 دقيقة.
Daria Dominates!— WTA (@WTA) January 31, 2018
.@DKasatkina dispatches Cornet in straight sets, 6-2, 6-1. #FormulaTXpic.twitter.com/RPs60Vm232
وستواجه اللاعبة الروسية الصاعدة (20 عاما)، في الدور الثالث الفائزة من مواجهة الدنماركية كارولين فوزنياكي والروسية أناستاسيا بوتابوفا.
Касаткина отдала три гейма Корне во втором круге теннисного турнира в Петербурге https://t.co/oS3FLN960Tpic.twitter.com/vVkU1XOw3h— Р-Спорт (@rsportru) January 31, 2018
وبلغت الدور ذاته، الألمانية جوليا جورجيس، عقب فوزها على الإيطالية روبيرتا فينشي، بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (7-5 و7-0).
.@JuliaGoerges fires past Vinci 7-5, 6-0!— WTA (@WTA) February 1, 2018
Advances to @Formula_TX quarterfinals! pic.twitter.com/kXSuVbzUiV
أليكسي اسبر