كاساتكينا إلى ثالث أدوار بطولة بطرسبورغ للتنس

بلغت الروسية داريا كاساتكينا الدور الثالث لبطولة سان بطرسبورغ للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 700 ألف دولار، بفوزها على الفرنسية أليز كورنيه.

وتمكنت كاساتكينا، المصنفة ثامنة في البطولة، من الفوز على كورنيه بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-2 و6-1)، خلال ساعة واحدة و18 دقيقة.

وستواجه اللاعبة الروسية الصاعدة (20 عاما)، في الدور الثالث الفائزة من مواجهة الدنماركية كارولين فوزنياكي والروسية أناستاسيا بوتابوفا.

Касаткина отдала три гейма Корне во втором круге теннисного турнира в Петербурге https://t.co/oS3FLN960Tpic.twitter.com/vVkU1XOw3h — Р-Спорт (@rsportru) January 31, 2018

وبلغت الدور ذاته، الألمانية جوليا جورجيس، عقب فوزها على الإيطالية روبيرتا فينشي، بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (7-5 و7-0).

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر