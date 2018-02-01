أسود الأطلس تواجه نيجيريا في نهائي أمم إفريقيا "الشان"

تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى المباراة النهائية من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين "الشان" بفوزه في نصف النهائي على نظيره الليبي 3-1 بعد التمديد، أمس الأربعاء.

وافتتح المنتخب المغربي باب التسجيل في الدقيقة 73 عن طريق أيوب الكعبي بعد تلقيه كرة عرضية من البديل زكريا حذراف وضعها برأسه في مرمى الحارس الليبي.

لكن خطأ فادحا ارتكبه الحارس المغربي أنس الزنيتي قبل أربع دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة أعاد الأمور إلى نقطة الصفر وسمح لليبيا بإدراك التعادل عن طريق عبد الرحمن رمضان خليفة (العمامي).

وسيطر المنتخب المغربي على مجريات الشوطين الإضافيين وحسم النتيجة 3-1، بعد أن أضاف الكعبي الهدف الثاني الشخصي في الدقيقة 97 رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف توجته هدافا تاريخيا للبطولة، بينما جاء الهدف الثالث للمغرب عن طريق وليد الكرتي من ركلة جزاء في الدقيقة 117 من عمر اللقاء.

ويواجه أسود الأطلس في المباراة النهائية للبطولة منتخب نيجيريا الفائز بدوره على منتخب السودان بهدف نظيف في مباراة نصف النهائي الثانية، بينما سيتواجه منتخبا ليبيا والسودان على تحديد صاحب المركز الثالث.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر