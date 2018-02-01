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التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة ليغانيس وإشبيلية في كأس إسبانيا

الرياضة

التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة ليغانيس وإشبيلية في كأس إسبانيا
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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خيم التعادل الإيجابي (1-1) على المواجهة التي جمعت ليغانيس وضيفه إشبيلية أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

افتتح إشبيلية التسجيل عن طريق الكولومبي لويس مورييل في الدقيقة 21، وعادل ليغانيس الذي أقصى ريال مدريد من الدور ربع النهائي للمسابقة، عن طريق اليوناني ديميتريس سيوفاس الذي تابع برأسه في الشباك كرة وصلته من ركلة ركنية في الدقيقة 56، أخطأ حارس إشبيلية في التعامل معها.

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ويستضيف اليوم برشلونة حامل لقب المسابقة في المواسم الثلاثة الأخيرة، في ذهاب نصف النهائي الثاني فريق فالنسيا، على أن تقام مباراتا العودة في 7 و8 من فبراير/شباط الجاري.

المصدر: RT

أليكسي اسبر

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