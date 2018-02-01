افتتاح القرية الأولمبية في أولمبياد بيونغ تشانغ رسميا

افتتحت رسميا اليوم الخميس القرية الأولمبية التي ستستوعب 2900 رياضي خلال دورة الألعاب الشتوية التي ستستضيفها كوريا الجنوبية الشهر الحالي.

وقسمت القرية الأولمبية إلى قريتين متجاورتين، قرية في بيونغ تشانغ على بعد 180 كيلومترا شرق سيئول، والأخرى في غانغ نونغ على بعد 230 كم شرق العاصمة.

وأقيمت مراسم الافتتاح بحضور مئات الضيوف، وتم الانتهاء من عمليات البناء في ديسمبر، لكن المسؤولين ظلوا يعدون مرافق أخرى منذ ذلك الحين.

Eco-Friendly city #Hoengseong completed its Torch Relay on an Oxcart! 🐄 he torchbearers were full of energy as the flame continues to make its way to #PyeongChang2018 🔥 한우의 고향 #횡성 답게 🐂🙋🏼웃음꽃이 만개하는 정겨운 도시였습니다! #torchrelay#2018평창#한우#올림픽pic.twitter.com/wy56Z4fjJZ — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) February 1, 2018

وستخصص القرية في بيونغ تشانغ، الواقعة في مجموعة جبال، للرياضيين في رياضات الثلج، في حين ستكون قرية غانغ نونغ الواقعة على الساحل موطنا لأولئك الذين يشاركون في الأحداث الجليدية.

وتضم قرية بيونغ تشانغ ثمانية مباني مكونة من 15 طابقا، تصل إلى 600 وحدة، فيما تضم قرية غانغ نونغ تسعة مباني من 25 طابقا، أو 922 وحدة، وقال المنظمون إن القريتين يمكن أن تستوعبا ما يقرب من 7 آلاف شخص.

وتنقسم كل قرية إلى منطقة سكنية وساحة للرياضيين ومنطقة للعمليات، وتشمل البنوك ومكاتب البريد والمتاجر والمغاسل وصالونات التجميل ومراكز اللياقة البدنية ومراكز متعددة للأديان مع غرف الصلاة.

#HoengseongCounty was full of hope yesterday, as one of the disabled torchbearers got up on a cow and showed the world anything is possible! 🐄

See the photos from yesterday! 💗성화봉송 내내 포근함이 맴돌았던 어제 #횡성 에서 '소''소'했던 장면들 #PyeongChang2018#torchrelay#성화pic.twitter.com/v8qVEH6UWU — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) February 1, 2018

وستكون قاعات الطعام مفتوحة على مدار 24 ساعة، وسيتوفر 450 خيارا من المأكولات في القائمة، بما في ذلك المأكولات الكورية والغربية والآسيوية، بالإضافة إلى الطعام النباتي ووجبات الطعام لذوي الاحتياجات الدينية.

تجدر الإشارة إلى أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقررة في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، ستقام في الفترة من التاسع لغاية الـ25 من فبراير/شباط 2018.

بينما ستقام دورة الألعاب البارالمبية من 9 إلى 18 مارس/آذار القادم.

المصدر: وكالة يونهاب للأنباء

أليكسي اسبر