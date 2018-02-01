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افتتاح القرية الأولمبية في أولمبياد بيونغ تشانغ رسميا

الرياضة

افتتاح القرية الأولمبية في أولمبياد بيونغ تشانغ رسميا
Reuters Kim Hong-Ji
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افتتحت رسميا اليوم الخميس القرية الأولمبية التي ستستوعب 2900 رياضي خلال دورة الألعاب الشتوية التي ستستضيفها كوريا الجنوبية الشهر الحالي.

وقسمت القرية الأولمبية إلى قريتين متجاورتين، قرية في بيونغ تشانغ على بعد 180 كيلومترا شرق سيئول، والأخرى في غانغ نونغ على بعد 230 كم شرق العاصمة.

وأقيمت مراسم الافتتاح بحضور مئات الضيوف، وتم الانتهاء من عمليات البناء في ديسمبر، لكن المسؤولين ظلوا يعدون مرافق أخرى منذ ذلك الحين.

وستخصص القرية في بيونغ تشانغ، الواقعة في مجموعة جبال، للرياضيين في رياضات الثلج، في حين ستكون قرية غانغ نونغ الواقعة على الساحل موطنا لأولئك الذين يشاركون في الأحداث الجليدية.

وتضم قرية بيونغ تشانغ ثمانية مباني مكونة من 15 طابقا، تصل إلى 600 وحدة، فيما تضم قرية غانغ نونغ تسعة مباني من 25 طابقا، أو 922 وحدة، وقال المنظمون إن القريتين يمكن أن تستوعبا ما يقرب من 7 آلاف شخص.

وتنقسم كل قرية إلى منطقة سكنية وساحة للرياضيين ومنطقة للعمليات، وتشمل البنوك ومكاتب البريد والمتاجر والمغاسل وصالونات التجميل ومراكز اللياقة البدنية ومراكز متعددة للأديان مع غرف الصلاة.

وستكون قاعات الطعام مفتوحة على مدار 24 ساعة، وسيتوفر 450 خيارا من المأكولات في القائمة، بما في ذلك المأكولات الكورية والغربية والآسيوية، بالإضافة إلى الطعام النباتي ووجبات الطعام لذوي الاحتياجات الدينية.

تجدر الإشارة إلى أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقررة في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، ستقام في الفترة من التاسع لغاية الـ25 من فبراير/شباط 2018.

 بينما ستقام دورة الألعاب البارالمبية من 9 إلى 18 مارس/آذار القادم.

المصدر: وكالة يونهاب للأنباء

أليكسي اسبر

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