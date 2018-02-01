(كاس) تلغي قرار الأولمبية الدولية بإيقاف 28 رياضيا روسيا مدى الحياة

أعلن ماثيو ريب السكرتير العام لمحكمة التحكيم الرياضة الدولية (كاس) اليوم الخميس، أن المحكمة قررت إلغاء عقوبات الإيقاف عن المشاركة الأولمبية مدى الحياة بحق 28 رياضيا روسيا.

وقررت المحكمة أن تطبق عقوبة الإيقاف بحق 11 رياضيا روسيا فقط في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، من إجمالي 39 رياضيا نظرت طلبات الاستئناف المقدمة منهم.

CAS частично удовлетворил апелляции 11 россиян, пожизненно отстраненных МОК от ОИ https://t.co/YuJreBBLCvpic.twitter.com/OoiWVcqqRf — Р-Спорт (@rsportru) February 1, 2018



وكان إجمالي 42 رياضيا روسيا تقدموا بطلبات استئناف لدى محكمة التحكيم الرياضية ضد عقوبات إيقافهم عن المشاركة بالدورات الأولمبية مدى الحياة، والتي فرضتها اللجنة الأولمبية الدولية في إطار القضية المتعلقة بادعاءات الانتشار الممنهج للمنشطات بين الرياضيين الروس على هامش أولمبياد سوتشي 2014.

Результаты оправданных CAS 28 российских спортсменов на ОИ-2014 восстановлены https://t.co/P36kckefnlpic.twitter.com/wrsR0VTKIM — Р-Спорт (@rsportru) February 1, 2018



وكما كان مقررا في وقت سابق، أصدرت المحكمة اليوم قراراتها بشأن طلبات 39 رياضيا، بينما تتخذ في وقت لاحق قراراتها بشأن الطلبات المقدمة من ثلاثة من الرياضيين المعتزلين وهم ألكسندر زوبكوف وألكسندر تريتياكوف وألكسندر ليخكوف.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر