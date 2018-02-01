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(كاس) تلغي قرار الأولمبية الدولية بإيقاف 28 رياضيا روسيا مدى الحياة

الرياضة

(كاس) تلغي قرار الأولمبية الدولية بإيقاف 28 رياضيا روسيا مدى الحياة
AFP François-Xavier MARIT
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أعلن ماثيو ريب السكرتير العام لمحكمة التحكيم الرياضة الدولية (كاس) اليوم الخميس، أن المحكمة قررت إلغاء عقوبات الإيقاف عن المشاركة الأولمبية مدى الحياة بحق 28 رياضيا روسيا.

وقررت المحكمة أن تطبق عقوبة الإيقاف بحق 11 رياضيا روسيا فقط في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، من إجمالي 39 رياضيا نظرت طلبات الاستئناف المقدمة منهم.


وكان إجمالي 42 رياضيا روسيا تقدموا بطلبات استئناف لدى محكمة التحكيم الرياضية ضد عقوبات إيقافهم عن المشاركة بالدورات الأولمبية مدى الحياة، والتي فرضتها اللجنة الأولمبية الدولية في إطار القضية المتعلقة بادعاءات الانتشار الممنهج للمنشطات بين الرياضيين الروس على هامش أولمبياد سوتشي 2014.


وكما كان مقررا في وقت سابق، أصدرت المحكمة اليوم قراراتها بشأن طلبات 39 رياضيا، بينما تتخذ في وقت لاحق قراراتها بشأن الطلبات المقدمة من ثلاثة من الرياضيين المعتزلين وهم ألكسندر زوبكوف وألكسندر تريتياكوف وألكسندر ليخكوف.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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